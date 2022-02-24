地緣政治造成股市非理性重挫，法人多認為可以趁機檢便宜存股。永豐金證券分析指出，存股投資術受到肯定，行情波動選股難度提升投資人以存股分散買點降低風險。元大實質多重資產基金研究團隊認為，地緣政治風險更是帶動油價與原物料價格進一步上揚，元大實質多重資產基金主要布局的能源股以及鋁業等原物料股，是俄烏危機的直接受益產業，成為今年以來基金淨值不跌反漲的首要因素。凱基投信則看好未來利動商機。

元大投信指出，能源股與原物料類股股價波動劇烈，且當前市場局勢變化極快，投資布局不宜過度集中，投資人不妨在投資組合裡納入不動產投資信託(REITs)和公用事業股票等收益型資產，該些標的不太受到俄烏戰爭負面影響，且收益配發相對穩定，是在俄烏戰爭風險中不錯的投資工具，協助投資人同時達到避險與增益的投資目標。

凱基未來移動基金擬任經理人馮紹榮表示，伴隨電動車需求日益增加，替代能源與能源轉型產業的加速發展，才可望為全球的減碳目標貢獻其力，估計未來30年內北美、歐盟、南亞、東亞、拉美、大洋洲等各地區再生能源占發電量比例將上看八、九成之高。當未來電動車滲透率持續提升，將伴隨著替代能源及充電設施的同步成長，估計全球充電基礎建設市場規模未來7年內年成長率超過27%、看好將超過600億美元的商機。

永豐金券則提醒投資人聚焦在豐存股台股平台「好好存專區」，從長期追蹤營業規模大、產業重要性高的股票中，依殖利率及市值綜合評分排序精選五檔個股，配置組成高殖利率存股投資組合，全新上架投組囊括塑化產業、電腦週邊、航運、金融等產業，最低存股金額5千元。「豐存股」平台定期每季度於1月、4月、7月、10月調整成分股及比重，通知已申購投組客戶，投資人可以自行決定是否跟隨調整，或者新舊投組皆參與申購，並於「大戶投APP」內台股庫存中即可看到存股投組內每檔個股的績效表現。