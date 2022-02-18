心臟是人類身體中最重要的器官，根據衛生福利部107年死因統計，心臟病是台灣民眾第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心臟病。陳嫚羚營養師在臉書粉專提到，大部分的心臟疾病可靠飲食預防，並分享護心飲食攻略，另外，加工肉品及添糖類食物應少吃，恐會增加中風和心臟衰竭等疾病風險。

陳嫚羚營養師在臉書粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」指出，超過一半的心血管疾病，有機會透過飲食預防，不過到底該怎麼吃呢？每天應攝取800克的蔬果，蔬菜是3碗的份量，約500至600公克，可選擇菠菜、地瓜葉、萵苣等綠葉蔬菜、十字花科的花椰菜或蔥屬植物，或是大番茄、紅蘿蔔類的黃橙紅色蔬菜，另外，蔬菜中的膳食纖維、鎂、鉀、類黃酮、類胡蘿蔔素都對對心血管健康有益。

而水果一天則攝取2顆拳頭的分量，約為200至300公克，過去曾有一項研究發現，吃水果與不吃水果的人相比，每天吃水果與收縮壓降低4mmHg相關，也能降低40%心血管死亡率的風險，因此建議民眾吃水果時，可選擇富含花青素且醣份也較低的莓果類，例如草莓、蔓越莓、藍莓、黑莓、覆盆子等。

不只是蔬果，每天需攝取的全榖雜糧約225克，分量約1.5碗糙米飯、2碗藜麥麵、2.5顆小型全麥饅頭，或11湯匙大燕麥片，根據統計顯示，每天吃1至2份全穀雜糧，可降低10%至20%冠心病風險。除此之外，每天堅果類食物應攝取15至20克，約為1湯匙分量，因為堅果含不飽和脂肪酸、纖維、維生素E、鉀、鎂和植化素，適量攝取可幫助降低心血管疾病、高血壓和總膽固醇水平。

而在攝取營養時，最好以豆魚蛋肉植物性優先，豆類食物每日攝取100克，能降低冠心病風險10%，而豆類則可提供膳食纖維、蛋白質和生物活性化合物，例如植物固醇，研究發現攝取量與總膽固醇、三酸甘油脂和低密度脂蛋白膽固醇呈負相關，而且每天吃約80至100公克的魚，能降低10至20%中風及心臟衰竭風險。

另外要注意的是，有些食物會增加心臟疾病的風險，例如香腸、火腿、肉鬆、熱狗、培根、肉乾、貢丸等加工類食物，每天食用超過70公克，約1個掌心的大小，患癌風險增加15%，中風和心臟衰竭風險增加25%，而紅肉及內臟類食物，每天食用量最好不要超過150公克，約2個掌心大小，恐會增加10%至20%冠心病、中風及心臟衰竭風險。

有些人喜歡喝飲料、吃甜食，但這可能會增加身體負擔，建議民眾避免喝含糖飲料、蛋糕、餅乾、甜點、麵包等精緻醣類，有研究顯示，每天喝添加糖飲料500毫升，會增加冠心病風險35%，因此每週頻率應小於2次。另外，芶芡類食物、加糖的醬料也不要吃多。若想吃零食，建議選擇80%以上的黑巧克力，每天吃約3至5小片，因為黑巧克力中含兒茶素，具有心臟保護作用，包括降低全身血壓、動脈粥樣硬化、血小板活化和血栓形成，但不可選擇濃度小於70%的巧克力，裡面通常添加過多的糖，反而會造成身體負擔。