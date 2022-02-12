不少人春節連假時大吃大喝，容易出現胃食道逆流狀況，不僅影響食道，而且胃酸恐刺激喉部和聲帶，還會造成慢性咳嗽等。營養師程涵宇近日在臉書粉專堤到，台灣每4人就有1人有胃食道逆流問題，而胃食道逆流發作時，應該避開吃巧克力、生大蒜、生洋蔥等9種地雷食物。
營養師程涵宇提到，不少人認為喝咖啡、吃甜食，會造成胃食道逆流，但已有越來越多研究顯示，喝咖啡其實「不會」提高胃食道逆流的風險，此外，若有胃食道逆流問題時，不一定得靠飲食顧胃，不做出傷胃的事也非常重要。
1.巧克力：會使下食道括約肌放鬆。
2.油膩食物：油條、爆米花、披薩、薯條、冰淇淋等食物，容易讓食物消化變慢，減少下食道括約肌壓力，增加逆流的風險。
3.柑橘類水果：橘子、柚子、檸檬等水果，會引起胃食道逆流。
4.辛辣食物：食道黏膜直接受到刺激，吃越辣影響越大。
5.生大蒜及生洋蔥：食用後容易出現胃灼熱症狀。
6.酸性食物：鳳梨、番茄等水果會刺激食道黏膜。
7.薄荷：使下食道括約肌放鬆。
8.糖與過多澱粉：發酵過程已被證實會誘導神經激素釋放，和下食道括約肌鬆弛，可能導致胃灼熱。
9.碳酸飲料：會使下食管括約肌鬆弛。
此外，營養師程涵宇進一步說明，過去有部份研究發現，咖啡會造成下食管括約肌鬆弛，進而刺激胃酸分泌，可能會加劇胃灼熱問題，但最近也有研究並未發現喝咖啡與胃食管反流病症狀存在顯著聯繫，因此咖啡與胃食道逆流的相關性目前仍沒有定論，不過民眾若已出現胃食道逆流，喝咖啡時又有逆流胃灼熱感，還是要避免喝咖啡，另外茶也是如此，主要與個人及茶的濃度有關，有些人對茶較敏感，胃食道逆流發作期最好改喝淡茶。
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