雲林縣北港鎮1家80年雜糧店倉庫變身咖啡店，成為文化部「老建築保存再生計畫」新示範點。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮1家80年歷史的雜糧店，配合文化部「私有老建築保存再生計畫」，將雜糧倉庫轉型為特色咖啡店，店內保留日據時代的建築裝潢特色，充滿懷舊氛圍，並以自家五穀雜糧研發各種餐飲，其中「花生芝麻霜淇淋」口感濃郁綿密，是人氣最旺的產品。

北港鎮早年為雲林沿海地區五穀雜糧集散地，鎮內碾米廠、油廠、雜糧店眾多，其中位於朝天宮媽祖廟廟前中山路的新勝裕雜糧店，自日據時期開店至今已有80年歷史，第2代老闆林勝祥充滿創意，結合傳統與現代，與女兒林奕均共同將雜糧倉庫變身為咖啡店。

林勝祥表示，傳統雜糧倉庫轉型為咖啡店，可以吸引更多年輕人，在享用美食之餘，深入了解北港傳統產業的內涵，例如如何活用雜糧製成各種特色餐飲、雲林沿海地區雜糧的發展史、鎮內碾米廠、油廠、雜糧店的故事，進行1趟文化產業之旅。

林奕均說，店內餐飲的原料大多採用自家雜糧，來源有保障，讓大家吃的健康又安心，其中招牌產品「花生芝麻霜淇淋」，花生與芝麻的味道非常濃郁，很多人一吃就是2份。還有在地小農花生那堤、復刻麵茶那堤、中醫師特調養生茶飲等，都很有特色。

林奕均指出，為了轉型為咖啡店，全家動員籌畫了2年，大年初一開始營業，每天人潮不斷，店內配合文化部「私有老建築保存再生計畫」，盡量保留早年的木質建築與內部裝潢，磚牆漆成白色，搭配紅色地磚，環境明亮且復古懷舊。

林奕均目前配合咖啡店實體店面，經營網路行銷，花生醬、芝麻糖都非常熱銷，她認為在非都會區開店，經營模式更要多元化，才能永續經營。