嘉義市是「甜蜜之城」，甜點咖啡店密度是全台第二高，隱藏在巷弄間的老屋翻新成為熱門網美打卡店，14日西洋情人節將到，嘉義市長黃敏惠邀請有情人相約來嘉義市度過Sweet的情人節。

市府觀光新聞處表示，嘉義市甜點咖啡店林立，是全台咖啡店密度第二高的城市，而近年來市府推動「舊屋力：老屋卸妝」計畫輔導老屋活化新生、「2021嘉市好店」評選，帶動設計美學融入城市建築，促進愈來愈多青年回鄉或留嘉創業，開設特色小店，也讓城市有了不一樣的風格。

市府觀新處表示，去年嘉義市承辦「2021台灣設計展」，透過此次活動彙整多家在地風格小店，如把巷弄老宅改造成文青風的「巴倫司康Baron Scones」，主打英式經典甜點「司康」，搭配咖啡或茶飲很合味。

還有「穀谷」將老屋以木質材料布置出懷舊氛圍，提供甜披薩、蛋糕及各式飲品，日式庭園也很有特色；德山老醫院改建成的「桃城豆花」洋溢台式復古工業風，店內有古早味「豆漿豆花」、巴斯克乳酪蛋糕、咖啡、酒品等多樣化的餐點；此外，「泰奶豆花」有蛋糕、飲品及手工蛋捲禮盒，是與眾不同的豆花店。

黃敏惠表示，嘉義市是很有魅力的城市，情人節來嘉漫步市區街頭巷弄間，浪漫氛圍為情感加溫、美味甜點甜入心裡，是情人節最甜的旅遊地點。

黃敏惠表示，嘉義市立美術館、嘉義文創園區、花磚博物館、檜意森活村、車庫園區、舊監獄、實驗木場等景點也是拍甜蜜網美照的好所在。

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