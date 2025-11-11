樂天桃猿今年擊敗中信兄弟，奪下職棒36年總冠軍，也是易主後首座冠軍獎盃，沒想到球團無預警宣布撤換總教練古久保健二，讓眾人震驚不已，應援團團長ABY凌晨與球員林泓育等人開直播聊天時，突然表示：「總冠軍都換總教練」，被推測偷臭球團，團長ABY得知引發軒然大波，立刻發聲回應。

樂天應援團長ABY與球員林立、宋嘉翔以及林泓育開直播聊天，只見片段在網上瘋傳，ABY跟球員表示：「我覺得大家可以去反饋，去有意見，因為球員最大」，立刻遭林立反駁：「沒有，球員哪有大，亂講，球團才大好嗎」，林泓育隨即補槍表示：「我們只有被報知的份好嗎，連總教練都只有被報知的份，那你覺得呢」。

林立接著表示：「我明天搞不好也有機會被告知說我被Fired」，ABY立刻表示不可能，沒想到一直沉默不語的宋嘉翔突然發聲：「沒有什麼是不可能的，ABY」，林泓育接著語出驚人表示：「總冠軍都換總教練，你覺得哪裡有不可能，還有什麼不可能」，林立則是補槍：「沒有什麼是樂天辦不到的」，疑似在偷臭球團。

此段直播在網上掀起討論，ABY也在社群發聲說明：「我ABY在這裡聲明，一切直播言論純屬於個人發表行為，在此聲明，所有訊息以樂天桃猿球團公告為主望各位球迷海涵」，不到半天時間就湧入上萬人按讚、上百則留言，「Aby在投履歷了嗎」、「第一次看到開直播開到要發聲明的」、「早上五點發聲打預防針，我要笑死」，只見Josh在底下留言：「未來你會被記載在歷史裡，感謝你的英勇事蹟」，富邦應援團長阿崔也留言：「我明年還能跟你一起應援嗎」。