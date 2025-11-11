樂天桃猿奪冠後爆出震撼換帥事件，球隊氣氛急轉直下。冠軍教頭古久保健二被球團閃電撤換，引發球員與球迷強烈反彈。隊內精神領袖林泓育與林立深夜在直播中語出驚人，直言「總冠軍都能換教練，還有什麼不可能？」語氣中難掩對球團決策的不滿。

直播由團長ABY、林泓育、林立與宋嘉翔組成，當ABY提到「球員最大」時，林立當即反駁：「沒有！球團才大好不好！」林泓育接著說：「對啊，我們都只是被告知的份，連總教練都只是被告知。」隨後林立半開玩笑說：「搞不好明天我也有機會被告知fire（解雇）。」、「沒有什麼事情是樂天辦不到的。」林泓育苦笑回應：「總冠軍都換總教練，哪裡還有不可能？」一句話讓聊天室瞬間炸開。

林泓育更爆料，過去球隊聚餐時，他竟得先行墊付全隊餐費，事後公司才補款。「哇X欸，有這種事！」他語帶無奈，引發外界質疑球團內部管理問題已非一日之寒。球迷紛紛留言感嘆：「原來問題這麼深」、「連球員都敢講成這樣，真的忍很久了。」

事件延燒後，團長ABY於Threads上發文澄清，表示直播言論純屬個人發表，一切以球團公告為準。不過從球員們的直言與嘲諷看來，古久保被撤換的決定，已在樂天隊內掀起明顯裂痕，也讓外界更關注球隊未來將如何收拾這場「冠軍後的風暴」。