樂天桃猿在奪下2025年台灣大賽總冠軍後不到兩周，突然宣布不續約日籍總教練古久保健二，震撼中職。新任主帥人選隨即成為熱議焦點，其中日媒點名前東北樂天金鷲監督平石洋介為熱門接班人，消息甚至登上日本體育新聞版面。不過平石本人10日親自在社群平台發文澄清，強調「完全沒有接到任何聯繫」。

平石在個人IG上表示：「昨天有台灣的朋友告訴我，我的名字出現在新聞上，今天也收到許多日本朋友的訊息。雖然被報導提到令人感激，但我並未收到樂天桃猿方面的任何通知，我自己也很驚訝，請大家理解。」

除平石洋介外，另一位被傳可能接掌兵符的人選是前羅德隊教練大塚明。大塚球員時期效力羅德長達13年，退役後留隊執教至今年球季結束。有媒體報導，他在台灣大賽開打前曾悄悄造訪樂天桃園球場，參觀球團設施，並與古久保健二及教練團短暫交流。當時外界未特別關注，但如今古久保卸任，這段行程被重新解讀，引發聯想。

桃猿領隊牧野幸輝受訪時表示，古久保的離任屬「合約合意終止」，雙方在友好氣氛下結束合作。至於新任總教練人選，牧野僅透露：「不設限國籍，待確定後會正式對外公布。」對古久保未來規劃及接任人選均不願多談。

桃猿球團的沉默，也讓外界猜測愈演愈烈。無論最終人選為平石洋介、大塚明，或是其他黑馬教頭，都將肩負延續總冠軍榮光與打造新王朝的重任。