對於今年底選舉，國民黨公布「中央選舉提名委員會」名單，負責審核提名工作，嘉義市長黃敏惠擔任國民黨副主席也被列入，她表示，因為自己可能是年底嘉義市長候選人之一，若參與提名委員會作業恐不適宜，謝謝主席好意。

黃敏惠表示，她認為新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕所言有道理，因為自己也可能被提名參選，不適宜參與黨內提名作業，對於年底選舉及輔選事宜，她會承擔起責任，全力以赴。