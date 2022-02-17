曝年底可能參選嘉義市長 黃敏惠婉拒當國民黨提名委員 18:562022/02/17 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠積極尋求連任，婉拒被列入國民黨中央選舉提名委員會。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於今年底選舉，國民黨公布「中央選舉提名委員會」名單，負責審核提名工作，嘉義市長黃敏惠擔任國民黨副主席也被列入，她表示，因為自己可能是年底嘉義市長候選人之一，若參與提名委員會作業恐不適宜，謝謝主席好意。 黃敏惠表示，她認為新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕所言有道理，因為自己也可能被提名參選，不適宜參與黨內提名作業，對於年底選舉及輔選事宜，她會承擔起責任，全力以赴。 民眾黨桃園市長初選 謝立功PK賴香伶 民調加權引反彈 林敏霖：年輕人加入團隊一起為國家打拼 #嘉義市長黃敏惠 #選舉 #參與 #適宜 #國民黨中央 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林佳龍喊話首都圈治理 參選露玄機 04:102022/02/16 政治要聞 侯友宜、盧秀燕婉拒加入中央選舉提名委員會 國民黨：尊重 14:482022/02/17 政治 戴湘儀騎Youbike走訪新莊文聖里 用雙腳爭取民眾支持 17:352022/02/17 政治 花蓮玉里鎮長選舉煙硝味起 龔文俊捲土重來宣布參選 15:432022/02/16 政治 英澳領袖視訊 強調台海穩定挺台參與國際組織 11:352022/02/17 國際 陳時中選台北市長 呂秀蓮開嗆：要選就快辭不要佔行政資源 14:512022/02/17 政治 英澳視訊峰會 強調台海和平並挺台參與國際組織 13:372022/02/17 國際 嘉義首例公辦都更案 簽約 04:102022/02/16 產業特刊 英澳領袖聯合聲明 支持台灣「有意義」的參與國際組織 13:302022/02/17 兩岸 與奶奶同住愛上閩南語 基隆女中學生獲全國競賽特優 16:042022/02/17 寶島 美財長：中國需更積極參與G20債務減免計畫 14:392022/02/17 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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