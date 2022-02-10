連鎖咖啡路易莎全新推出「咖啡特快車」服務，老饕們快取特定咖啡、免排隊，造福「一杯咖啡就滿足」廣大黑卡會員。同時，2/14-2/28透過咖啡特快車購買特定咖啡享9折優惠，除現場付款、LINE Pay之外，付款綁定新光信用卡，再享6%回饋，等於享84折。

路易莎的特色在於精品平價、職人烘焙咖啡搭配豐富的輕食，不少上班族早午餐最愛點「餐+飲」，但餐點製作較久，常造成尖峰時段現場大排隊，反而讓想喝上好咖啡的顧客望之卻步；路易莎秉著「職人烘焙咖啡」的初衷，為黑卡會員推出「咖啡特快車」服務，只要走線上快速通道下訂特定咖啡，門市接單即優先製作，到店免排隊、快取一杯咖啡作精神糧艮食。

路易莎黑卡創業界之首使用開放式跨社群數位會員經營模式，拋開傳統封閉式的App經營思維，目前已有將近150萬會員。「咖啡特快車」首波有將近160家門市開通服務，特定品項包含路易莎經典的「美式黑咖啡」、「莊園級美式」、「咖啡拿鐵」、「莊園級拿鐵」、「小農經典拿鐵」，及單品手沖「完美日曬耶加雪菲」、「曼巴」等7款熱門咖啡。