COVID-19大流行至今，病毒株不斷變異，儘管最新的Omicorn變異株被認為逐漸走向輕症化與流感化，但最新的研究報告警告人們：確診COVID-19的後遺症可能持續長達一年之久，更可能對心血管造成深遠傷害。

國際權威期刊《Science》報導指出，在疫情大流期初期就已發現，重症感染會破壞患者的心臟血管健康，引起血栓、發炎、心律不整甚至心臟衰竭，然而這些影響是否會持續到痊癒之後，是科學家們高度注意的議題。

(圖/潮健康提供)

最近一份針對1100萬名美國退伍官兵的研究發現，在一年前確診的退伍士兵身上，一共20種不同的心血管疾病風險都因為曾經確診病毒而上升，包括心臟病、心律不整、中風、暫時性腦缺血、心臟衰竭、心臟驟停（cardiac arrest）、肺栓塞、深靜脈血栓等等。

研究指出，感染COVID-19的退伍士兵，在12個月後面臨心臟衰竭的風險高出72%。而症狀嚴重程度也與初確診時的感染症狀程度呈正相關。不過，這項統計搜集的時間從2020年3月開始至2021年1月，其中大多數人尚未接種新冠病毒疫苗。

●後疫情時代 病毒威脅心血管恐不遜吸菸、肥胖

「如果有人宣稱COVID-19只是和流感病毒一樣，那這份報告會是現今最有力的證據，可以證實並非如此！」斯克里普斯研究所（Scripps Research）心臟病學專家Eric Topol認為，研究結果令人震驚，而且感染病毒帶來的後遺症程度，比醫學界先前的認知更糟糕，也會增加公衛系統的長期負擔。

克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）心臟病學專家Ziyad Al-Aly表示，後疫情時代，COVID-19將躍升為促使心血管疾病的高風險因素之一，威脅性比吸菸、肥胖毫不遜色。

不過，該份研究屬於回顧性質，仍須進行前瞻性的研究來計算確診COVID-19病毒對心血管的準確風險值。

研究團隊承認，目前未能解釋為何病毒能夠造成確診者身體的長期傷害，但初步推斷，心血管疾病也是確診後長期影響（Long Covid）的一系列症狀之一，其他影響還包括造成患者腦霧、疲勞、虛弱、嗅覺喪失等等。

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●病毒傷害心血管「一視同仁」 與內皮細胞損傷有關

「類似的狀況可能發生在大腦或其他器官，這也證明COVID-19病毒對心臟、血管能夠造成長時間的損傷，被許多人討論的腦霧也是這種症狀。」Ziyad如此強調，COVID-19增加心血管風險的現象可謂「一視同仁」，無論是老年人或年輕人、糖尿病或非糖尿病、肥胖者或非肥胖者、吸菸者或從不吸菸，心血管疾病的風險都會增加。

既然已經從感染中痊癒，為何病毒還會造成心臟與血管傷害？Al-Aly認為，可能性之一是心臟血管的內皮細胞受到損傷、發炎。其他包括病毒直接感染心肌組織，或是促使細胞激素（cytokines）的水平上升，導致心肌細胞纖維化，或是在免疫系統未能觸及的部位持續感染。但這些都仍只在假說階段，需要進一步實驗證明。

除此之外，該研究也有相關限制，因退伍官兵多屬於白人、男性以及老年人口，在3組調查對象中有90%是男性，其中兩組白人的比例高達71%與76%，而數集搜集對象平均年齡約在60歲出頭。因此，性別、種族差異等變項是否也會呈現相同結果仍未可知。