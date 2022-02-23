中共全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍23日在深圳主持召開支援香港抗疫工作第五次協調會，聽取專班近期工作匯報。會議認為，專班各工作組在短短一周時間，按照中央決策部署、在組織專家指導防控、建設隔離設施、保障醫療和生活物資供應等方面做了大量紮實有效的工作，為支持特區政府和香港社會各界抗擊疫情發揮重要作用。

中通社報導，會議強調，香港疫情正處於快速傳播階段，特區在檢測能力、醫療收治和隔離管控等方面的壓力持續加大，防控形勢十分嚴峻。

夏寶龍表示，對防控香港的疫情既要充滿信心，又要更紮實科學地做好援助工作，專班各參戰單位必須保持昂揚鬥志，迎難而上，加強團結協作，全力抓好援港抗疫各項工作落實，近期要加快推進方艙醫院和應急醫院建設，協助特區政府做好開展全民核酸檢測各項準備工作，以工作實效全力支持香港特區政府履行好主體責任，團結香港社會各界打贏防疫抗疫保衛戰。