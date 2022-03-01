在中美「上海公報」發表50周年之際，在華美商界人士紛紛表示將順勢而為，擁抱大陸市場多元變化，與大陸市場共贏，並強調，良好穩定發展的美中經貿關係符合兩國企業的根本利益。成立於1915年，擁有超過1000家美國企業會員的上海美國商會會長鄭藝強調，目前沒有看到「明顯的」美資企業撤離大陸的趨勢，強調大陸是許多美國跨國企業最重要的市場。

鄭藝說，自大陸改革開放以來，大量美國資本和技術進入大陸，不僅讓美國企業收穫大陸發展的紅利，也在幫助大陸民眾提高生活品質。

鄭藝坦言，上海美商會一直在向華盛頓政策制定者傳遞有關大陸「確切且實際」的資訊，「我們傳遞的是美資企業在華經營的最真實體會。」

2021年9月，上海美商會和普華永道聯合發起的一項調查報告顯示，多數在華美企對大陸市場充滿信心，78％的受訪企業對未來5年在華業務前景表示樂觀，60％的企業表示將提高在華投資規模，大批企業將大陸視為全球投資首要目的地。

根據中新網報導，該報告還指出，關於一些美企可能在新冠疫情後將生產或供應鏈遷出大陸的猜測是沒有根據的，72％的公司沒有計劃在未來3年將任何生產活動轉移出大陸。