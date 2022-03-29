「996」是指「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」。大陸多地正在對超時加班問題加大整治力度。3月份以來，已經至少有北京、山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、江西等9個省份人社部門宣布，集中排查整治超時加班問題。且從大陸各地公開發布的資訊來看，「超時加班問題重災區」的網路企業等成為重點檢查對象。

近日，北京市人社局發布《關於進一步做好工時和休息休假權益維護工作的通知》，在3月15日至5月15日期間，在全市展開工時和休息休假權益維護集中排查整治，聚焦重點行業企業，集中排查整治超時加班問題，依法保障職工工時和休息休假權益。

隨後，山東、安徽、河南、廣西、青海、湖南、湖北、江西等省份也紛紛出手，展開超時加班集中排查整治，也是持續到5月15日，為期2個月左右。如此大規模、長時間對超時加班問題排查整治，這在近年來在大陸是頗為少見的。

從各地公開發布的資訊來看，作為超時加班問題重災區的網路企業等成為重點檢查對象。北京等多地指出，本次集中排查整治的檢查對象主要是超時加班問題易發多發的重點行業、重點企業、重點園區，重點突出網路（平台）企業及關聯企業、研發崗位佔比較高的技術密集型企業、勞動密集型加工製造業企業和服務業企業。

近年來，大陸加班現像在某些行業甚至普遍制度化和嚴重超時化，事實上，「996」工作制度在大陸屬於違法。根據大陸勞動法規定，用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過一小時，因特殊原因需要延長工作時間的，在保障勞動者身體健康的條件下延長工作時間每日不得超過三小時，但是每月不得超過36小時。

2021年，大陸最高法、人社部聯合發布超時加班典型案例，明確「工作時間為早9時至晚9時，每週工作6天」的內容，嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，應認定為無效。

大陸國務院發展研究中心社會發展研究部研究室主任、研究員馮文猛表示，最近一些企業員工由於過度加班出現事故，大家對於勞動條件、勞動權益保障更加關注，而且年輕人就業謀求更好勞動條件的意識日益強烈，諸多因素推動整個社會發展到一個新階段：更加重視勞動者權益，更多考慮發展是為了更好地生活，努力實現生活和工作平衡，讓工作更好服務生活質量提升和人的發展。

此外，馮文猛指出，一些調查顯示，很多年輕人反應，「成天加班，沒有時間談戀愛、結婚、育兒」，所以，需要改變過度強調工作而讓生活「有名無實」的狀態，讓大家有時間和精力生育和養育。在鼓勵生三孩的背景下，大陸政府也在努力創造更好的育兒環境，讓大家能夠實現工作生活的平衡，能夠放心地謀劃生育和進行養育，從而實現人口的長期可持續均衡發展。