民進黨立委林楚茵昨（28）日在立法院內政委員會質詢時，針對抖音等大陸APP開砲，認為這些軟體恐含陸認知作戰，不能任其無法無天，但卻被網友搜出林楚不但也有抖音帳號，還曾拍攝多部影片分享。對此，國民黨台北市議員侯漢廷表示，台灣用的是「國際通用版tiktok」，如果民進黨使用tiktok，竟然看到許多大陸資訊，只能說，「果然是嘴上說不要身體很誠實」。

對於林楚茵的質詢，侯漢廷昨（28日）在臉書發文表示，首先，質詢的林楚茵本人就在「使用」抖音，2018年7月至今，粉絲僅80多人，到底是自首自己就是被滲透的對象，或是因為粉絲太少，而惱羞成怒？

侯漢廷直言，而且民進黨大概搞錯了，台灣當前通用的並不是大陸普遍在使用的「中國版抖音」，而是「國際通用版tiktok」，換言之，在當前台灣多數使用者其實看不到大陸可以看到的諸多資訊，而大陸使用者也鮮少註冊國際版抖音。

侯漢廷稱，抖音是靠演算法推播影片，自己幾個台灣的朋友打開tiktok，推薦不一，有的是國際運動選手比賽畫面，有的是動物及親子互動，還有的是一堆不分國籍的正妹辣妹性感跳舞。換言之，如果民進黨使用tiktok，竟然看到許多大陸資訊，只能說，果然是嘴上說不要身體很誠實。

為何抖音和小紅書這麼流行？侯漢廷指出，因為好用、貼近消費者需求，隨便找一些商業分析都曉得其中厲害，民進黨要反，「只能證明你們是老古板」。侯譏諷，自己倒是樂見民進黨禁止「國際tiktok」和小紅書，再禁個淘寶，再禁陸劇，最後只會被人民當成神經病，然後趕下台。

對於抖音帳號遭網友搜出，林楚茵今在臉書回應指出，她得知消息後第一時間感到不解，經過了解後才發現是她在2018年擔任主持人時，團隊內的實習小編協助幫她設立的帳號，且使用幾個月後就停止更新。林楚茵解釋，因為帳號不是她管理的，所以她早已忘記曾經有一個抖音帳號。