51歲知名導演明金成驟逝，疑因心肌梗塞導致心因性休克，消息引起各界關心。對此，營養師劉怡里提醒，想預防心肌梗塞，健康飲食、規律運動、按時吃藥與定期檢查都不可少，並分享一日護心食譜供民眾參考，另也特別指出心肌梗塞的3大高風險族群，包括三高患者、抽菸與體重過重者都要小心。

營養師劉怡里昨在臉書發文表示，心肌梗塞發生率逐年攀升，長期位在國人十大死因排行榜上，且還有患者年輕化的趨勢。而心肌梗塞的高風險族群有3個，分別是三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、抽菸及體重過重者。

劉怡里指出，要想預防心肌梗塞，健康飲食、規律運動、按時吃藥與定期檢查都不可以少。而健康飲食可吃6大種類的食物，分別是魚類、綠色蔬菜類、堅果種子類、豆類、高維生素C水果與水份。

劉怡里說，魚類的部分，像是鮭魚、秋刀魚、鯖魚、虱目魚都是很好的選擇，而綠色蔬菜包括蘆筍、地瓜葉、綠花椰菜與菠菜都很不錯；豆類則是豆腐、毛豆與豆漿等；而高維生素C水果則有芭樂、木瓜、小番茄、奇異果與柑橘類；另也要補充水份，無論是開水或是無糖茶飲都可以。

劉怡里接著也分享「一日護心食譜」，這份食譜的總熱量大約是1600大卡：

早餐：燕麥（9湯匙）＋無糖豆漿（240毫升）＋1顆水煮蛋

點心：1顆芭樂＋1杯低脂牛奶

午餐：糙米飯（150公克）＋一碗綠色蔬菜＋一掌心大的魚類

點心：原味優格（100公克）＋堅果一湯匙＋一顆橘子

晚餐：地瓜飯（100公克）＋一碗綜合蔬菜＋1碗毛豆＋一隻滷雞腿

最後劉怡里也提醒大家，每天應該要補足2000毫升的水份，包括開水與無糖茶，飲食種類多樣性變化，尤其是保蔬菜水果一定要吃足夠，每餐裡面也要加入蔥薑蒜辣椒等辛香料來強化血管的健康。