疫情指揮中心昨日公布，國內出現首位Omicron死亡個案，為一名80多歲長期洗腎的女性（案18138），曾接種兩劑AZ，在確診16天後不幸病逝。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎直言，這是一種警訊，因為Omicron一旦擴散到社區，會使長者感染風險增加，重症及死亡率也會提升，呼籲有重症高風險族群，趕緊打第三劑提升保護力。

李秉穎今（16）日接受廣播節目訪問指出，國內出現首例Omicron死亡病例是警訊，過去一直說Omicron不會造成重症死亡，原因在於台灣社區沒有大規模感染，所以看到的確診病例都是輕中壯年等低風險族群，年齡介於20至50歲之間，活動力比較強，再加上大部分都已打過疫苗，確診後就會以輕症為主。

李秉穎表示，該名婦人打了兩劑疫苗仍確診、重症，因為所有的疫苗都不是百分之百，只是減少重症的比率，且年紀愈大的族群，感染新冠肺炎的死亡率會比較高，本來就是高危險群，再加上她是洗腎慢性病患者，免疫系統本來就比較差，也是造成感染後重症、死亡的一個原因。

李秉穎警告，Omicron一旦擴散到社區，就會讓長者感染的風險增加，重症及死亡率也會提升，建議要盡快接種第三劑，因為對於年紀較大、有三高、糖尿病等慢性病，或容易重症高危險因素的族群來說，打兩劑的效果並不好，打滿三劑才是基礎接種的劑次。