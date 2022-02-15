桃園8旬嬤染疫16天病逝 國內首例Omicron死亡

國內今年初爆發Omicron本土疫情以來出現首例死亡個案，為一名80多歲本國籍女性（案18138），為金嗓歌友會計程車司機曾載送的洗腎患者。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案為這一波本土疫情中最年長的個案，雖已符合解隔離條件，但出院當天出現吸入性肺炎及敗血症等急性變化，於確診16天後不幸病逝。

指揮中心指揮官陳時中表示，案18138為為金嗓歌友會司機（案17368）載送的洗腎病人，今年1月10日住院隔離，1月19日隔離期滿前確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡。

羅一鈞說明， 該案為國內首例Omicron死亡個案，本身有糖尿病及慢性腎衰竭病史，長期洗腎，去年6月及9月曾接種兩劑AZ疫苗，是這一波本土疫情當中年紀最長的個案。

該名患者確診時Ct值18.8，曾出現右側肺炎情形，也有出現病徵惡化的情形，有申請使用瑞德西韋，也接受類固醇、抗生素治療，曾入住加護病房觀察3天，之後轉回普通病房繼續隔離。2月初，該患者因連續兩天PCR結果都是Ct值33，已經符合解隔離條件，但很遺憾在解隔離當天出現吸入性肺炎及敗血症急性變化，也有冠狀動脈心臟病的診斷。

陳時中表示，雖然該案的第一及第二診斷不包含新冠肺炎，但由於在確診後60天內死亡，除非有特殊理由，否則都是判定為新冠肺炎死亡個案。