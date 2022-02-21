中央流行疫情指揮中心今公布案19340原本感染源以為是與礁溪長榮飯店相關，因為案19340有跟礁溪飯店員工一起吃飯，當時匡列判定是礁溪群聚相關，不過在基因定序、時間序上檢查後發現，案19340和案19344（台北房仲案）在防疫旅館是隔壁房間，在進入旅館時間、相關性都趨向是案19340、案19344互相傳染。

北市衛生局說明，北市確診案19340及19344在1月26日被匡列居家隔離，入住北市中正區某防疫旅館，在2月7日隔離期滿前採檢同時確診，中央研判該2案入住的防疫旅館為同一樓層相鄰房間，經評估2案發病時序、住宿旅館房間位置相鄰，且基因定序結果皆為Omicron BA.2 病毒株，中央於今日將該2案研判為旅館相關感染。

衛生局指出，已在2月8日安排該旅館員工7人及回溯入住旅客21人採檢，合計28人全數陰性；北市已立即清空、靜置整棟旅館，並完成清消，安排住客移置其他旅館，並安排專家進行防疫旅館空間設備及作業流程查核，目前該旅館暫停收住居家隔離個案。