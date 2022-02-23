新冠肺炎疫情爆發已過去2年，台北市副市長黃珊珊今（23）日在臉書表示，疫情剛爆發時返國民眾被旅館拒之門外，外籍旅客更彷彿成了「人球」，幸好挺住輿論壓力後，事實證明是對的構想，說「這一路真的不容易，但我們撐過來了！」

黃珊珊在臉書表示，疫情剛爆發時，社會的情緒混合緊張、焦慮、徬徨與混亂，返國民眾被旅館拒之門外，尤其是外籍旅客，根本變成了「人球」，如果放任不管，更可能變成隱性的防疫破口，情況一刻也不能拖延，防疫旅館的構想因此誕生，不過在初期卻遭受很大的質疑與挑戰。

黃珊珊說，台北市選擇率先與旅宿業者合作，首創「防疫旅館」系統讓外籍旅客、返鄉旅客，或是居無定所的民眾能有安身之處，遭不少人抨擊是「不顧社區安全」，讓黃珊珊表示「我要感謝在當時的反彈聲浪下，堅持專業判斷的防疫人員與言論領袖，挺住了輿論的壓力。」

「事實也證明，我們做對了！」黃珊珊指出，隨後各縣市接連設立防疫旅館，旅宿業者將危機化為轉機，承擔起守護台灣的重責大任，並透露至本月21日為止，北市共有160家防疫旅館、提供1萬1426個房間，累計的接待檢疫人數更達到19萬5727人，量能超過全國三分之一。

此外，黃姍姍表示在解決返國民眾與外籍旅客的問題後，又發現第一線防疫人員擔心傳染家人，選擇睡在辦公室或宿舍度日，北市府因此召集27家旅館打造「警消醫護加油棧」，並給予照顧過確診者的第一線人員補助，讓他們可以安心休息。

黃珊珊說，兩年來，警消醫護與市府團隊流的汗水，成就了現在平安、快樂的日常，「在走向微解封的今日，我要向所有防疫戰士致敬，謝謝你們，守護了我們的日常！」