中國外交部駐港公署網站1日消息，針對所謂「對中政策跨國議會聯盟」及美個別反中議員公然為「反中亂港」分子撐腰說項，大肆詆毀中共中央對港政策和《香港國安法》，甚至無理叫囂制裁，中國外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關政客尊重事實、認清大勢，立即停止欺世盜名的政治作秀。

發言人表示，香港是法治社會，有法必依，違法必究。有關「反中亂港」分子涉嫌觸犯《香港國安法》第22條規定的顛覆國家政權罪，事實清楚、證據確鑿。特區警方嚴格執法、司法機關公正司法，完全正當正義，任何外部勢力不得說三道四、指手畫腳。個別政客打著「一周年紀念」的名號，抱團對特區政府肆意攻擊抹黑，實則是「炒冷飯」為嫌犯包庇開脫，充分坐實了他們與「反中亂港」分子本就是一丘之貉，是破壞香港繁榮穩定的共犯、慣犯。

發言人指出，《國安法》打擊的是一小撮嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是全體香港居民依法享有的廣泛權利和自由。隨著《國安法》有效實施和新選舉制度成功實踐，香港社會秩序安定，市民生活安寧，政治氣象為之一新。當前特區政府正在中央堅定支持下，帶領社會各界集中精力防疫抗疫，奮力奪取疫情穩控戰的勝利。這是香港當前最重要的事項和最大的民生福祉所系。個別外部勢力逆時勢、違人心，頻頻跳出來攻擊中共中央和特區政府，企圖破壞香港團結穩定、危害中國國家安全，可鄙可恥，自不量力，註定失敗。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。敦促個別政客反躬自省、懸崖勒馬，立即停止破壞國際法和國際關係基本準則，停止與「反中亂港」分子沆瀣一氣，停止干預香港事務和中國內政，否則只能是多行不義必自斃，搬起石頭砸自己的腳。