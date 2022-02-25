台北市長柯文哲說，將會延長每日500元的居家檢疫入住防疫旅館的補助費。（北市府提供）

目前國內境外移入個案仍高於本土個案，台北市長柯文哲今天表示，許多民眾居家隔離、檢疫時聲稱一人一戶，但落實的不夠徹底，還是建議入境者都去住防疫旅館，北市也會延長每日500元的補助費，3月起開始符合資格者可向北市觀傳局提出申請。

柯文哲指出，台北市近來境外移入個案有715例，在機場攔下來的陽性患者就有52.4％，第一階段進入防疫旅館後也有43.4％，但第三階段仍有1.3％，所以如果3月7日的入境政策要把14天隔離期改為10天，還是會有落網之魚，要想怎麼不讓台灣重蹈覆徹。

柯文哲說，許多居家隔離者回後，落實一人一戶不夠徹底，因此還是鼓勵能住防疫旅館就住防疫旅館，因此原訂2月28日截止的居家檢疫補助每日500元，還會再延長、繼續給，目的是防止海外進來的確診個案溜進台灣社區。

另外，為鼓勵北市學生打疫苗，柯文哲說，目前學籍在北市且已接種第1劑的學生達94.73％，接種第2劑的比例則達79.33％，但有少數學生沒打，希望大家還是能多多接種，畢竟有施打疫苗才能參加校外教學等跨校活動，希望透過這手段，讓國高中學生多打疫苗。