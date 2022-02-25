交通部配合振興五倍券，去年發行240萬份面額1000元的國旅券，截至昨日使用率約4成，交通部觀光局提醒，國旅券使用期限為4月30日，而旅宿業、溫泉業與遊樂園業者皆推出促銷方案，中獎者可多留意優惠。

截至昨日止，國旅券已領238萬5850張，使用96萬8420張，使用率40.59％。觀光局指出，趁著即將到來的228及清明連假，民眾可利用國旅券替自己安排春遊小旅行。

為吸引民眾儘早使用國旅券，觀光業者加碼推出多項優惠，其中旅宿業推出「住宿券加碼抽獎活動」，凡於國旅券活動期間內使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即符合活動抽獎資格，獎品有多間觀光旅館及旅館、民宿公協會提供的住宿券，獎項超過100份，將於3月2日及5月2日辦理抽獎。

溫泉標章業者及風景區促參業者也推出使用國旅券好康再加碼活動，只要憑國旅券現場消費可再享折扣及優惠。

全國14家主題樂園業者則針對國旅券規劃「千元大享包」套票，其中有包括折抵平日住宿1晚或多人同遊主題樂園等不同的優惠活動。另到觀光遊樂園遊玩也有機會參與百萬現金抽獎活動，即日起至4月30日，到全國20家主題樂園購票入園的自由行旅客，無論是使用振興五倍券、國旅券或現金等支付方式消費，均有機會抽到最大獎100萬元現金。

喜愛自由行的旅客，可以參加由台灣觀巴協會整合25家營運旅行社所推出的79條套裝旅遊行程，於4月30日前，使用五倍券或國旅券報名參加優惠行程，皆可享「滿千送200」優惠。