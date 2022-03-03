全台大停電 台南鹽水區公所緊急聯絡轄內使用維生器材用戶 10:472022/03/03 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電！台南新營、鹽水等地區3日上午9點多無預警停電。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路上紅綠燈因為停電未亮，鴐駛人放慢車速，避免發生事故。（張毓翎攝） 全台大停電！台南新營、鹽水等地區3日上午9點多無預警停電，許多居民衝出家門外查看，路上紅綠燈因為停電未亮，鴐駛人放慢車速，避免發生事故；鹽水區公所緊急聯絡轄內居家使用維生器材用戶，詢問是否要發電機。台南市議員蔡育輝呼籲，台電對臨時停電造成的損失應予補償，要停電時應預先告知，請市府正視缺電問題帶來的影響。 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 #停電 #全台大停電 #緊急聯絡 #轄內 #維生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 宜蘭縣全數復電 11:232022/03/03 生活 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電 南科園區壓降一度跳電 11:002022/03/03 財經 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 10:242022/03/03 政治 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 全台大停電 台股急殺百點 萬八得而復失 11:192022/03/03 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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