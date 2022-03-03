路上紅綠燈因為停電未亮，鴐駛人放慢車速，避免發生事故。（張毓翎攝）

全台大停電！台南新營、鹽水等地區3日上午9點多無預警停電，許多居民衝出家門外查看，路上紅綠燈因為停電未亮，鴐駛人放慢車速，避免發生事故；鹽水區公所緊急聯絡轄內居家使用維生器材用戶，詢問是否要發電機。台南市議員蔡育輝呼籲，台電對臨時停電造成的損失應予補償，要停電時應預先告知，請市府正視缺電問題帶來的影響。