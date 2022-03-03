桃園好市乘雙券加碼活動4日上午9點開放登記，截止3月13日晚間23點59分止，已登錄民眾、已中獎者皆可免登記再繼續抽，經發局提醒之前來不及登記且還持有200元五倍券的民眾，記得把握時間上活動官網登記，預定3月14日進行抽籤。

經發局表示，好市乘雙券加碼1萬份，中獎者能以200元紙本五倍券兌換好市乘雙券2000元，15日起至30日可至全台近6200家7-11門市ibon兌換取券，好市乘雙券適用範圍比照五倍券適用範圍，在本市願意收券的市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業、百貨公司及合法登記店家等皆可使用，使用期限至4月30日。

經發局長郭裕信強調，全國民眾不限年齡且含已中獎者，皆可於3月4日至13日至活動官網登記抽籤，而先前已登錄過的民眾都不須再次登記，可直接參加抽籤，呼籲全國民眾抓緊最後機會參加抽獎，也歡迎中獎民眾把握使用期限，趁著假日或兒童節連假到桃園觀光工廠、休閒農場及觀光夜市遊玩消費，來趟親子旅遊。