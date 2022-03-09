比特犬傷人事件頻傳，農委會公告3月起增列「比特犬」為禁止飼養或輸入動物，新竹縣家畜疾病防治所統計，截至3月8日止縣內比特犬登記列管數量為87隻，呼籲原先已養比特犬的飼主務必辦理登記，以免受罰。
農委會宣布3月起禁止飼養、輸入比特犬，品種包括美國比特鬥牛犬及美國史大佛夏牛頭犬，均被列入「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」的六類公告攻擊性犬隻登記列管。
家畜所提醒在3月1日前已飼養比特犬飼主，盡速攜帶所飼養犬隻至家畜所進行寵物登記，並提供犬隻於登記日之前的飼養證明，包括狂犬病牌、就醫紀錄等。
如飼主、飼養地點、資料變更或犬隻死亡時，也須向家畜所申報，若在明年年2月28日前仍未辦理登記，將依違反動保法第26條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
家畜所並指出，比特犬已被列為攻擊性犬隻，出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，及戴上不影響散熱的透氣口罩，違者可依動保法處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
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