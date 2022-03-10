未登記工廠申請納管期限原訂3月19日截止，因適逢假日，延至21日，近日嘉義縣經濟發展處積極呼籲廠商盡快申請納管，甚至實地走訪工廠，了解廠方狀況給予必要協助，力求衝高納管率。

經發處工商科長柯凱譯指出，嘉縣農產業群聚地區面積全台第3大，之前部分未登記工廠業者因位於農產業群聚地區，導致無法送件納管或送件後被駁回，近日經濟部再度指示，要求農產業區的未登工廠也要鼓勵送件、收件，所以目前納管率已達63.99％，697家未登工廠還有251家未送件申請納管。

柯凱譯透露，由於申請納管後除要交納管費，包括消防設施、農地回饋金動輒要花上上百萬元，對很多業者來說，這筆隱形成本是申請納管時並不清楚的，所以透過實地到廠訪視，有助廠商更了解申請納管後應完成的義務，再加上代辦業者行情不一，有些單辦一件就收費數十、上百萬元，藉由訪廠過程，也能提供業者建議，避免成為不肖代辦業者口中的肥羊。

工商科表示，農曆年前針對確定或疑似未登記工廠全面發文通知外，2月再針對建物規模較大，疑似未登記工廠掛號寄送通知公文，積極督促業者把握機會，達成「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，如屆期仍未申請者，縣府會配合經濟部政策，依工廠管理輔導法規定逕為斷水、斷電。