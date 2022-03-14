南投縣還有145家符合輔導資格，但仍未申請納管的違章農地工廠；縣長林明溱14日在縣務會議中，提醒業者依期限提出申請，否則將面臨斷水斷電命運；建設處長李正偉表示，3月19日是申請的最後期限，因適逢假日將展延到21日。

李正偉指出，《工廠管理輔導法》修正後，違章農地工廠申請納管，或特定工廠登記的落日條款最後期限，就在3月19日；南投縣違章農地工廠，主要分布在南投市、埔里鎮、名間鄉、草屯鎮及竹山鎮，總共有441家農地違章工廠，其中，428家符合輔導資格可申請納管，已有283家提出申請，仍未申請有145家。

另外，13家不符合輔導資格的違章工廠，有11家是2016年5月20日後新增的未登記工廠，另2家是非低汙染工廠，即使提出申請也不會通過。

林明溱提醒符合輔導對象的業者，盡速提出申請納管，才能夠在3年提報計畫、10年完成改善，並於20年的輔導期間內，完成土地、建物合法化，如果逾期未申請，依中央規定就必須斷水斷電處分，屆時，不能怪縣府施鐵腕，因為公務人員必須依法行政，否則就有廢弛職務之虞。

李正偉表示，符合輔導條件的違章工廠，如果逾期未申請納管，而被斷水斷電強制處分，將衍生工廠停業、員工失業問題，因此，建設處已發函通知廠商，並透過南投縣商業會、工業會及南崗工業區廠商協進會等管道，協助通知會員或相關廠商，希望有心納管，進而合法登記為特定工廠的業者，務必把握最後機會提出申請。