台中市7歲黃姓男童，去年4月上柔道課時，遭何姓教練與學長接連重摔至重傷，黃童經70天急救仍不治。監察院今天對台中市府、體育署提出糾正，認為市府未善盡場域管理責任，台中市政府則強調，事發後已全面檢討，加強場地管理並加裝監視器，也針對教學人員強化輔導機制。

監察院調查報告指出，台中市未針對公有運動場館善盡監督責任，使得黃童在受暴過程缺乏防護措施，事發後還將責任推說是教練個人的違失行為；體育署則未積極督導地方政府納管相關場館，兩方都有違失責任。

台中市政府運動局指出，運動局從2019年開始，每年都要求各體育活動應確實執行安全維護措施，且要求教學人員必須持有合格的教練證，未來將落實；近年來也針對技擊類運動競賽、活動舉辦研討會，要求加強教練證照與安全維護等措施，並配合體育署訂定《技擊運動訓練館設置要點》，加強輔導。

教育局則表示，因各項體育活動所需要的設備與安全維護略有不同，教育局在租場地及要求相關活動必須提供必要措施：此外，也針對場地增設監視器，並在出借場地時要求使用方提出課程活動計畫、授課人員合格證照、明訂緊急救護機制及參與人員保險等。