大陸國台辦與商務部、國家市場監督管理總局16日聯合印發實施《關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知》，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示，此次有兩項新特點，包含開放行業大幅增加，由零售業、餐飲業、紡織服裝及家庭用品批發、文具用品批發等24項擴展到122項，涵蓋《國民經濟行業分類》，同時開放地域進一步擴大，包含27個服務貿易創新發展試點地區，並可從16日開始申請登記。

觀察目前台灣人在大陸登記註冊個體工商戶的情形，朱鳳蓮表示，據市場監管部門統計截至2021年底，在陸登記註冊的台灣農民個體工商戶有359戶，台灣居民個體工商戶9926戶。

朱鳳蓮表示，之前各相關部門分別在2007年、2011年、2015年發布有關於台灣居民在大陸申設個體工商戶的3份文件。此次發布新的開放措施，是對台工作領域落實大陸國務院《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》的重要舉措。

朱鳳蓮說明，考慮到服務貿易創新發展試點地區營商環境優良、商貿服務業發展潛力巨大，台灣居民到這些地區申設個體工商戶，可以分享政策疊加帶來的更好就業、創業機遇，更有利於實現個人更好的發展。

至於有關於如何申請辦理，2022年3月1日《市場主體登記管理條例》實施後，台灣居民要申請個體工商戶登記，只需到經營場所所在地的登記機關，按相關登記註冊程序辦理即可。