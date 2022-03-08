跨越物種的情感。美國一名動物園飼養員日前生下第二胎，在放產假時她帶女兒至動物園，想向自己照顧多年的大猩猩報喜，而大猩猩看到飼養員靠近後，馬上靠著玻璃窗凝視母女倆，見到寶寶後還露出溫柔眼神，靈性反應融化3千萬名網友。

根據《每日郵報》報導，美國德州達拉斯動物園（Dallas Zoo）一名飼育員芬德蕾（Mary Kate Findley），在園區內照顧20歲的雄性銀背大猩猩「裘巴」（Juba）長達4年，雙方感情非常好，因此芬德蕾近日生下次女奧莉維亞（Olivia）後，她便趁休產假時回動物園參觀，並讓「裘巴」看看她的女兒。

當時「裘巴」背靠著玻璃窗，豈料一看到芬德蕾靠近後，牠馬上轉向面對窗戶，而芬德蕾抱著女兒讓對方看，當「裘巴」看到寶寶後，眼神變得非常溫柔，甚至還低下頭注視眼前的嬰兒，芬德蕾將影片分享至抖音，並表示「裘巴和奧莉維亞第一次見面，裘巴是我照顧很久的夥伴，也是我的摯友」。

不少網友表示，「裘巴一開始看起來很不開心，沒想到一見到寶寶後，牠馬上變得很有精神」、「和動物朋友分享喜悅，牠們其實也能感受到」。芬德蕾不只向裘巴介紹自己的女兒，也給另一隻3歲的黑猩猩看自己的孩子，而牠一見到嬰兒後，同樣也是馬上跑到玻璃窗旁，深情款款的望著小嬰兒，之後甚至還張開雙臂，似乎想擁抱芬德蕾。