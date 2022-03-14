瞄準兒童節商機，台北花園大酒店採寓教於樂策略自4月3日至4月5日推出「兒童節親子派對」專案，大人及12歲以上孩童每位1,200元+10％，4至11歲孩童每位600元+10％，3歲以下孩童不含餐每位300元+10％，專案包含星級飯店自助式饗宴、無限樂園充氣城堡遊戲區及精彩DIY廚藝課程，由飯店主廚指導，讓父母與孩童們一同打造獨一無二的手作點心，透過互動式的活潑課程體驗，邊玩邊學邊享樂，共同探索發掘無限潛能。

台北花園大酒店並同步推出住房專案歡慶價，雙人雅緻客房4,299元+10％、雅緻家庭客房5,299元+10％，除能體驗「兒童節親子派對」活動內容，還能入住全新改裝智能客房，免費嘗近50款古早味零食，另享有旅艋舺遊西門免費接駁服務，及翌日早餐加購優惠，大人小孩一同享受愉快放鬆的假期。

台北花園大酒店「兒童節親子派對」專案，不僅能享用星級飯店自助式美饌，另設置近達2層樓高繽紛吸睛的無限樂園充氣城堡遊戲區，孩童輕鬆於充氣城堡中穿梭遊樂，盡情享樂FUN電，度過歡樂時光。為增強親子互動體驗及培養孩子多元興趣，活動內容包含趣味DIY廚藝教室課程，讓孩童化身小小廚神，每場次一款採輪替推出，包含：杯子蛋糕、造型餅乾、迷你繽紛水果塔、小籠包等，讓小朋友透過趣味的手法、互動的料理方式，發揮創意動手做料理，透過體驗式學習增進與家長的互動。