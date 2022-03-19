俄軍在烏克蘭的攻勢進展緩慢，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)卻在莫斯科大開「Z派對」，除了紀念克里米亞(Crimea)回歸俄羅斯8周年之外，也高呼在烏克蘭的軍事行動將會勝利。

不過，據路透社報導，普丁的演講出現小插曲，就在官媒《俄羅斯24》進行全國轉播時，普丁才說到一半，畫面卻突然被切掉，改播愛國歌曲，後來才恢復轉播。事後克里姆林宮發言人佩斯科夫 (Dmitry Peskov) 解釋，電視台突然切斷普丁演說，是由於伺服器技術故障使然。

俄總統普丁(Vladimir Putin)在盧日尼基體育場演講

普丁18日在莫斯科的盧日尼基體育場(Luzhniki Stadium)舉辦大型集會，以慶祝克里米亞「回歸」俄羅斯8周年。此外，他也在演講中強調，俄羅斯將會在烏克蘭獲得勝利。

普丁說：「我們知道我們需要做什麼、如何做，以及將付出什麼代價。我們絕對會完成我們所有的計畫。」他聲稱，俄軍在烏克蘭「特殊軍事行動」中表現團結，「他們肩並肩，互相幫助、互相扶持，在有需要的時候，他們像兄弟一樣用身體保護對方，以免受子彈傷害。我們已經很久沒有這樣團結了。」

普丁還說，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動是必要的，因為美國正在利用烏克蘭威脅俄羅斯，要讓會說俄語的人「種族滅絕」。

根據莫斯科警方說，該活動有超過20萬人在盧日尼基體育場與周圍參加，他們舉著挺戰的符號「Z」狂歡，並且時不時高呼:「俄羅斯!俄羅斯!俄羅斯!」