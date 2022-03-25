BBC報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，由美國、澳洲、日本、印度建立的四方安全對話(QUAD)的三個成員對俄羅斯都有很強烈的作為，唯有印度目前看起來還是按兵不動。拜登在周一說，印度對普丁入侵烏的反應「很不穩定」；BBC直言，印度的中立政策讓他們坐立難安。

印度自獨立以來一直奉行著不結盟的外交政策，根據印度首任總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的說法:「我們將遠離大集團，與所有國家友好，不加入任何聯盟。」華盛頓智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）亞洲事務副主任柯格曼（Michael Kugelman）說，「毫無疑問的，烏克蘭戰爭讓印度感到坐立難安，鑑於俄羅斯對烏克蘭的入侵是幾十年來最嚴重的侵略之一，而且印度與西方的關係從未如此緊密，現在不結盟政策是一場比過去更大的外交賭博。」

印度在聯合國對譴責俄羅斯的決議案上投了三票棄權，有報導稱，隨著戰時能源價格飆升，印度大量進口打折的俄羅斯石油。印度也未批評俄羅斯，甚至稱俄羅斯是「經過時間考驗的朋友」。

印度與俄羅斯的兩國關係有著數十年歷史，最早可以追溯到冷戰時期，俄羅斯也是印度最大的國防供應國。

但現在事情發生了變化，美國現在正試圖說服印度。一方面，兩國之間的關係已經加深—印度和美國之間的雙邊貿易額目前為1500億美元，而印度和俄羅斯之間的雙邊貿易額僅80億美元。

美國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）也承認印與俄的關係，但她稱:「印度的思想已經改變，時代不一樣了。美國和歐洲願意成為印度強大的國防和安全夥伴。她說，美國可以幫助印度擺脫對俄羅斯國防供應的依賴。」她指出，烏俄戰爭是「專制與民主鬥爭的轉捩點」，烏克蘭需要印度的支持。

曾在莫斯科任職的前印度外交官特里古納亞特（Anil Trigunayat）說:「 印度的立場自始至終是一貫的和有原則的。印度一直主張外交、對話、尊重烏克蘭的領土完整和主權，我們必須在戰略上保持中立。沒有其他辦法。」他認為目前印度應該繼續堅持不結盟政策，畢竟在戰爭結束後，世界局勢很可能會形成冷戰2.0。

對於目前面臨的外交壓力，印度國內也有不同的聲音，但立場是肯定的－印度不想與普丁撕破臉，但也不想疏遠西方國家，畢竟印度需要美國的支持去處理與中國邊界的問題。

烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）則表示，印度最好的方案是擔任烏俄雙方的調解員，讓雙方的戰事降級，印度現在仍有機會這樣做。