東元18日舉行家電新品發表會，東元指出，企業推動ESG的趨勢也提供更好東元節能產品發展利基，家電事業群目標雙位數成長。東元集團會長黃茂雄也現身會場，他指出，東元集團不斷做建設投資，多角化已看到成果，往後綠能儲電、車電是主要發展方向。

對於近來與黃育仁的互動，黃茂雄說，與黃育仁的互動還不錯，他常回家看爸媽，一年前老早就說會沒事的。

東元董事長邱純枝表示，東元主力產品空調和馬達都屬高耗能，東元去年組織改組後，有更高的滲透率，近年企業發展節能減排需求，提供了東元技術協助企業更大利基，過去十年東元減排20％已達標，未來十年還要再減50％，除了內部製程、營運省電，運用核心技術發展低碳、綠色產品，以及解決方案，提供住宅及商用、工業客戶低碳新生活。

東元去年營運業績創近年新高，邱純枝表示，升息和通膨是全面性的、原物料價格大漲大跌，今年經營環境挑戰大、變數多，不過整體經濟成長仍強，北美市場預期會有更高成長，中國市場因政策緊縮較令人擔心，俄烏戰爭造成歐洲對能源價格上漲，歐洲營運也會受到影響，不過東元目前並有沒有原料自俄進口，出口至俄約200多萬美元，沒有款項短收，歐洲則有500萬歐元的營收，占集團營收比重低。

對於缺電問題，邱純枝表示，台灣綠能發電的比例比先進國家低，國內政府可考慮區域性、分散式的電網管理，取代目前風險較高的南電北送、集中式電網作法，此外，政府也要做出儲能規範，在未來電網較缺的情形下，東元也會開始切入家戶儲能的領域。

東元家電新品發表，提出AI節能系統、空氣管理專家、冷凍冷藏無所不在等系列解決方案，東元空調及智慧生活事業群總經理彭継曾表示，去年因疫情，家電的冰箱、保鮮類有顯著成長；商用空調變頻化因企業節能需求增加有所成長，未來從空調製造商轉型，提供住家到公共空間的空氣解決方案，預期今年家電事業有雙位數的成長。