立委周春米10日在民進黨中央黨部登記屏東縣長初選時，百餘名鄉親擠爆她在屏東市的服務處高喊「唯一支持周春米」。（謝佳潾攝）

立委周春米10日在民進黨中央黨部登記屏東縣長初選時，百餘名鄉親擠爆她在屏東市的服務處高喊「唯一支持周春米」。（謝佳潾攝）

立委周春米10日在民進黨中央黨部登記屏東縣長初選時，百餘名鄉親擠爆她在屏東市的服務處高喊「唯一支持周春米」，周媽媽周林綉鶯女士也現身讚聲，雙方南北連線透過視訊互打招呼、齊聲力挺，周媽媽感動道，「周春米是真的會做事的人」。

現年83歲的周林綉鶯女士，10日一早現身女兒周春米在屏東市的服務處，與百餘名鄉親一起透過視訊向在台北登記初選的周春米加油打氣，她看著現場人山人海，不禁感動道，「在地鄉親這麼熱心幫忙，一步一腳印不要讓她失敗，大家要對周春米有信心，她是真的會做事的人，不會讓大家失望」。

除了周媽媽外，九如鄉長張振亮、縣議員利八魁、陳明達等也到場力挺，張振亮說，九如長期財政困難，需要中央支援，而周春米委員幫助九如很多，她是認真打拚的人，所以他唯一支持周春米。

利八魁說，周春米雖是不分區立委，但她卻向客委會爭取1億7000萬的龍頸溪整治經費，可見他為地方建設不遺餘力，且身為女性要投入這場這麼激烈的選戰中，勇氣令人佩服，他代表客家鄉親唯一支持周春米。

陳明達說，民進黨的3個候選人都很優秀，但兄弟爬山各自努力，這段期間有許多請託的服務案件，周春米都很有誠心地幫忙解決，他相信，周春米在地方的努力，大家是看在眼裡感動在心裡，所以他唯一支持周春米。

周春米在屏東鄉親一片「屏東最在地，春米我挺你！」、「周春米，作縣長」、「唯一支持周春米」的支持聲中，完成屏東縣長初選登記，也為屏東縣長初選正式拉開序幕，莊瑞雄已於7日在蘇嘉全的陪同下率先登記，鍾佳濱則在妻子的陪伴下選在8日登記。