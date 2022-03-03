資誠（PwC）會計師事務所3日指出，在法令要求與淨零碳排趨勢下，企業迫切需要購買綠電以達成減碳目標，紛紛找尋合適的發電或售電業者簽訂購售電合約，未來綠電需求將呈現倍數成長。

根據資誠聯合會計師事務所2022年1月發布的《2021台灣綠電交易進度報告》統計，2021年台灣的綠電轉供量較前一年成長逾11倍，總轉供度數超過六億度。

在綠電交易蓬勃發展之際，普華國際財務顧問公司董事王韻輝建議，企業可參考綠電採購六大心法，包括盤點自身用電資料、確認企業採買目標、評估企業需求、瞭解不同綠電種類的價格及發電樣態、成立綠電採購專案小組、綠電採購商業條件協商、落實綠電交易與綠電轉供等一步步完成綠電採購。

王韻輝指出，企業應釐清電號歸屬人與電號數量、企業用電屬性（包製、表燈、低壓、高壓、特高壓）、用電量（尖峰、半尖峰、離峰）、與電費計算方式（時間電價、二段式計價、三段式計價）。

另外，有關價格、採購年期、承諾採購量、承諾供應量、信用支持、付款期間、憑證申請、延遲風險等，而永續、營運廠務、財務、採購、法律、會計部門人員及管理階層，必要時也可諮詢外部獨立專業顧問。

此外，持續掌握案場進度、電業執照申請與後續台電轉供申辦，定期與售電方追蹤以確保供電穩定。

隨綠電交易市場自由化，綠電購電協議更具彈性卻也更複雜。其一，在現行電證合一制度下，再生能源憑證如何結算、移轉、使用及宣告權利皆須明確表示。

再者，因再生能源發電具間歇性特質，在雙邊合約模式下，若產生餘電、其將以躉購費率售予台電，進而衍生「無條件支付契約（Take or Pay）」之差價補償機制，購售電雙方須瞭解此一機制以確保本身之權益並估算購電成本、售電收入；發電量波動亦有可能導致供電量不足，購售電雙方須確認一定週期內之保證供電量、與衍生的彈性調整及補償機制。

此外，購售電協議多為長期合約，且企業簽訂購電協議時，多數再生能源發電案場尚未興建完畢，故企業需一併考量案場履約承諾的簽署、契約主體變更或終止的條件、抵押轉讓及信用評級，與台灣再生能源相關法律之變動性。

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務協理廖容翎提醒，多元化的購售電協議將產生許多複雜會計處理議題，對購售電雙方均產生重大影響，不可不慎。

舉例來說，當購電企業買下再生能源發電案場所有發電量時、又或者當購電企業可以主導再生能源案廠操作及維運方式時，該購售電合約是否可能包含租賃？當訂價方式非屬固定，每度電價會隨著某一指數調整，如物價指數、石油費率等，該購售電合約是否包含嵌入式衍生性金融工具？該嵌入式衍生性金融工具是否應與主合約拆分進行會計處理？就售電方來說，因應現金流量的考量及保障自身的權益，每度電價之訂價可能會隨著期間而變動，並訂定Take or Pay的價格調整機制。

惟依據IFRS 15之規定，在計算收入時，應以合約期間之平均電價作為計算收入之基礎，Take or Pay的差額補貼則不計入交易價格中。而隨綠電移轉之再生能源憑證，在現行法規下，亦應以出售綠電之履約義務合併處理。

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師蔡亦臺表示，2022年1月金管會宣布近期將發布上市櫃公司永續發展路徑圖，在各方壓力推動下，企業減碳及購買綠電之需求倍增，隨著再生能源技術提升與本土供應鏈成熟，預估未來再生能源躉購費率將逐步下滑，進一步推動綠電自由交易。

蔡亦臺強調，企業可趁這轉型之際，成立跨部門的專案小組，盤點自身用電型態及購電需求，擬定綠電採購政策，並將會計處理可能造成的財務報表影響納入考量，建立完整的財務模型並進行成本效益分析，以期同時達成減碳之環境效益與經濟效益，進而永續發展。