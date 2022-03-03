是德科技（Keysight Technologies Inc.）與和碩聯合科技（Pegatron Corporation）和耀睿科技（Auray Technology）攜手合作，共同在2022年世界行動通訊大會（MWC22）的O-RAN聯盟虛擬展會中，展示端對端（E2E）開放式無線接取網路（RAN）的安全效能。

此虛擬展示影片是在耀睿O-RAN測試與整合中心（OTIC）以及安全實驗室中錄製的。該中心可為開放式無線接取網路供應商，提供測試、驗證和整合服務。O-RAN聯盟要求供應商必須完成3GPP資安評估準則（SCAS）驗證，以獲得E2E O-RAN系統整合認證。此次在MWC22進行的展示，使用是德科技開放式無線電架構（KORA）解決方案，來驗證和碩雲端原生O-RAN基地台（gNodeB）的安全效能。

該展示結合使用是德科技的整合式實驗室軟體和硬體模擬工具，以及3GPP SCAS自動化測試功能，以展示E2E O-RAN系統安全性，包括：

用戶端設備模擬（UEE）測試解決方案（UeSIM）可透過無線和O-RAN前傳介面，模擬真實的網路流量，以便在整個協定堆疊中驗證基地台效能。

4G/5G核心模擬器（CoreSIM）可模擬演進數據封包核心（EPC）和5G核心，以便驗證符合O-RAN標準之5G基地台的控制和使用者平面。

OTA無線分析儀（WaveJudge）可同時擷取並分析多個介面的流量，以便對個別O-RAN設備元件進行深入的除錯。

耀睿與和碩是由O-RAN供應商、行動通訊業者、測試實驗室及超大規模資料中心組成之全球生態系統的一員，他們使用KORA測試工具，來建立基於真實世界資料的端對端效能驗證環境。 在2021年舉辦的第三屆全球O-RAN Plugfest大會中，這三家公司共同驗證了和碩O-RAN分散式單元（O-DU）和中央單元（O-CU）在真實環境下的效能，其及O-RAN規格相符性。