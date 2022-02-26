高雄200元五倍券換400元商圈夜市券，不僅帶動商圈夜市業績成長，同時也是最受歡迎的地方加碼券，接連兩波換發都引發熱潮。（柯宗緯翻攝）

高市府搶搭五倍券商機，祭出「高雄開就賺」活動，去年10月迄今，累計登錄發票將突破百億元大關。經發局指出，活動最後倒數2個月，力邀民眾228連假到高雄賞燈、看無人機，消費滿200元，就可抽特斯拉、iPhone13等大獎。

經發局統計，截至25日，「高雄開就賺」活動發票登錄達637萬張、高雄券登錄超過200萬張，已換購的商圈夜市券也有13萬張，官網登錄23.5萬名會員中近2成來自外地，累績登錄發票總金額已近百億元，可見活動帶來的外溢及振興效果。

經發局長廖泰翔指出，近年疫情衝擊民生經濟，中央宣布發放五倍券的同時，市府同步推出「高雄開就賺」振興活動對接，活動上路以來每日發票登錄金額均達數千萬元，跨年夜更創下單日突破10億元紀錄，除百貨業績普遍顯著成長，商圈夜市券也帶動攤商業績成長3至4倍。

盧先生上周幸運抽中光陽電動機車，他表示，去年雙十節到餐廳消費並立即登錄發票，獲悉中獎當下，就興奮地將得獎名單截圖上傳分享，親友們看到都羨慕不已，並直呼要趕快拿發票登錄參加抽獎。

另名抽中iPhone13林先生則說，得知「高雄開就賺」活動開跑後，就立馬拿全家的振興券到夢時代購買冷氣機、烘衣機等家電孝敬長輩，當日累計消費超過10萬元，拿到高雄券後就登錄，「老婆換新手機超開心」。

經發局提醒，「高雄開就賺」活動同步規畫「日月抽」大獎，只要在活動期間於高雄消費滿200元發票就可上官網登錄獲抽獎序號，但若登錄5倍券、商圈夜市券，可換得抽獎序號數倍增，高雄券1張面額50元就能獲1組序號。最大獎為每月1日送1台百萬特斯拉，此外每周送3部光陽電動車、每天抽iPhone13等大獎。