帆船和遊艇界盛事「2022大鵬灣帆船生活節」將於4月8日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年活動擴大帆船及在地小旅行體驗，針對遊艇玩家打造Yacht Circle派對，加上遊艇自駕體驗、1日船長體驗，屏東觀光圈市集則有30家以上特色美食，活動持續到4月17日，歡迎有興趣的民眾前往享受海灣風情。

交通部觀光局表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，未來將型塑大鵬灣成大鵬灣遊艇港為政策目標，做為南台灣最亮眼海洋休閒度假園區。同時與屏東縣政府合作建置區域產業聯盟的屏東觀光圈，讓大鵬灣的觀光效益擴大到全屏東縣。

觀光局指出，大鵬灣港將成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船的重要基地，進一步可串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為南台灣區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

交通部航港局說，大鵬灣帆船生活節為台灣遊艇帆船產業一年一度的大盛會，也是少數達到國際規模舉辦的大型活動之一。目前全台目前有將近2萬人已取得遊艇駕照，較2014年的2049人，成長將近10倍，可見國人愈來愈願意參與遊艇活動。

航港局期待，對於未來推動遊艇產業，將會往大眾化、觀光化及產業化發展，藉此降低遊艇進入門檻與提升風氣，持續的提升遊艇產業蓬勃發展的氣象。