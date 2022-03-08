台灣高鐵今（8）日表示，「國旅聯票」推出滿一周年，即日起至4月15日（出發日期自3月15日至4月30日）購買「國旅聯票」指定產品，加購高鐵車票可再享75折起優惠價。

台灣高鐵「國旅聯票」包含高鐵車票＋數百項旅遊產品，旅客可依照個人喜好自由搭配熱門體驗、景點門票、交通接駁、特色遊程等，並於Klook、KKday、易遊網、ibon等4個平台購買。

台灣高鐵公司推薦喜歡嘗鮮的旅客「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程，深入了解鄒族逐鹿圍獵的歷史文化，讓大、小朋友一同體驗原住民族獨特的射箭技巧；喜歡享受水上活動的旅客可選「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程，由專業教練教學並帶領出海，一次體驗獨木舟乘風破浪與水底浮潛。

台灣高鐵表示「國旅聯票」價格優惠，以「高鐵台北-嘉義來回車票」＋「阿里山逐鹿傳說梅花鹿園體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及門票，共可省下540元；若以「高鐵台北-左營來回車票」＋「墾丁獨木舟＆浮潛體驗」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買車票及體驗行程，共可省下750元。