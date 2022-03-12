宏碁早於年初發表的新品，今（11日）就宣布在台即將陸續開賣，當中最矚目的正是其環保筆電特別款「Aspire Vero國家地理版」，從機身到包裝以環保3R的概念，包括Reduce減耗、Reuse再用、Recycle回收的三大概念打造，螢幕邊框和鍵帽分別採30%與50% PCR塑膠進行製造，機殼採30%消費後回收（PCR）製成，製程便省下21%的碳排放量，外殼手感為磨沙霧面質感，在底蓋上更有11顆標準十字型螺絲，轉開後即能看見內部結構，方便使用者更換RAM與SSD。

宏碁環保筆電特別款「Aspire Vero國家地理版」，材質特性呈現黃色點點於灰色紋理表面上，不需其他色彩便極具風格；打開上蓋，便會看見印在鍵盤右下角的國家地理學會經典的黃色邊框。（宏碁提供）

宏碁環保筆電特別款「Aspire Vero國家地理版」，筆電表面的對角線條代表地貌分隔線，表現出陸地和海洋，暗喻全球暖化導致海平面上升的問題。（石欣蒨攝）

而硬體方面搭載了Intel Core i7 處理器和Intel Iris Xe顯示晶片，提供順暢且高效運算，內建15.6吋FHD 1920×1080 IPS霧面螢幕，及8GB(Onboard)+8GB DDR4記憶體、1TB SSD儲存，定價3萬5900元，21日到4月22日啟動全台體驗，於6家宏碁旗艦專售店，體驗打卡即可抽Acer GO GREEN抗菌隨身腰包，並舉辦購買Aspire Vero系列，上網登錄抽豪華露營體驗券活動。