近年來VR虛擬實境（Virtual Reality）蓬勃發展，讓民眾享有身歷其境的震撼感受，不過國外就有網友分享一段女玩家體驗VR遊戲的影片，因為「逼真過頭」讓2600多萬人笑噴直呼「3D體驗變5D」。

根據《鏡報》報導，國外網友「@carlos_xchels」日前在抖音（TikTok）上傳一段影片，畫面中可見，一名少女在購物中心頭戴VR眼鏡，坐在VR設備上體驗3D的震撼效果，沒想到機器在啟動的過程中突然發生故障，座椅在傾斜時，撞到了一旁的紅龍柱，結果整台座椅解體飛了出去，並且重摔在地。

最讓眾人詫異的是，少女被綁在安全帶上跟著甩到地面，且3D眼鏡仍然牢牢的戴在她臉上，但當下少女似乎認為這只是VR體驗的一部份，絲毫不知道自己在現實中發生了意外。

影片曝光後，突破2600多萬觀看數，不少網友紛紛打趣笑說「她可能還在虛擬世界裡，根本不知道發生什麼事」、「她剛剛經歷了5D體驗」、「她可能認為這是體驗的一部分」、「我直接笑到停不下來」、「少女：逼真到連身體都發疼」。