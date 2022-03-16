陳亞蘭擔任台灣優質生命協會副理事長，今抽空做公益，阿公、阿嬤看到「嘉慶君」本尊開心不已。（粘耿豪攝）

陳亞蘭（左起）、李炳輝、紀麗如發送上百份物資給予需要幫助的長輩們。（粘耿豪攝）

陳亞蘭發豪語《嘉慶君》收視破2秀舞技 楊麗花虧：狗在笑

陳亞蘭今（16日）以台灣優質生命協會副理事長身分出席公益活動，與台視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》同劇演員紀麗如發送上百份物資給予需要幫助的長輩們，不只阿公、阿嬤看到「嘉慶君」本尊開心不已，就連當天參與活動的李炳輝都自稱是忠實觀眾，令陳亞蘭直說：「好感動喔。」

陳亞蘭製作、主演的電視歌仔戲 《嘉慶君遊臺灣》收視佳評如潮。她投入公益不遺餘力，昨百忙之中特地抽空傳愛送物資給協會長期關心的長輩，盼一年365天當中，能有一天溫暖開心。

對於《嘉慶君遊臺灣》最新「搶救阿娘」劇情，陳亞蘭一句「我是害死我阿娘的兇手」，牽動全台觀眾的心。她近日苦思回饋觀眾福利，祭出若4歲以上收視率全體平均破2，她就要與該劇女主角之一的陳怡真合體現身，跳帥氣的情人舞。

完全沒舞蹈底子的陳亞蘭，日前練兩個八拍就已汗流浹背，坦言「比拍歌仔戲還難」，即便如此她仍勇於嘗試挑戰，想給觀眾驚喜，但楊麗花似乎認為她舞技有待磨練，「楊阿姨太打擊我的自信了，她說連我家的狗都在笑我！」所以陳亞蘭打算準備請舞蹈老師一對一指導，並向觀眾喊話：「最好明天收視率就破2，全台最帥氣的歌仔戲天王小生就會現身。」《嘉慶君遊臺灣》每周一至周五晚8點在台視播出。