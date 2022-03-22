薪傳歌仔戲劇團將在國家戲劇院演出《昭君．丹青怨》。（趙雙傑攝）

薪傳歌仔戲劇團將在國家戲劇院演出《昭君．丹青怨》。（趙雙傑攝）

國寶藝師廖瓊枝高齡86歲仍持續傳藝，近期她的薪傳歌仔戲劇團子弟兵要在國家戲劇院演出，搬演《昭君．丹青怨》，描繪王昭君愛與怨翻騰的人生。

這部作品能登國家戲劇院一直是廖瓊枝的心願。她口述內台歌仔戲經典劇目，邀請編劇蔡欣欣編寫，在內台歌仔戲時期，王昭君故事是必須連演10天才能演完的大戲。

這次由製作人、編劇蔡欣欣擔任編寫，她特別保留了內台時期的經典範式，觀眾會看到經典場面如「出塞陽關」、「灞橋送別」等，也透過「昭君撕畫」的情節設計，表達對男權主義的抗爭。

戲曲導演劉冠良表示，「王昭君的故事將從一場夢開始，最後也結束在夢境當中，並透過她自己描繪的三幅丹青畫，串連起昭君與漢王、單于情愛糾葛的一生傳奇。」

飾演王昭君的張孟逸表示，這齣戲訴說了女子對愛的執著，終究是放不下內心真正的愛，因而怨恨自己，張孟逸表示，這次在身段表現上，「以往的歌仔戲會有很多以水袖表達情緒的身段，但這次特別沒有使用水袖，身段展現會很不一樣。同時還有很吃重的唱段。」

《昭君．丹青怨》原定於2020年在台北首演，遇到疫情不得不取消演出，後來2021年1月在台中國家歌劇院首演，之後要到國家戲劇院裝台時，又遇上疫情再度升溫，劇組只得拆台離開。

廖瓊枝特別感謝所有支持薪傳的觀眾，買票又退票，又再次買票，甚至將停演的票款捐助劇團，如今才能順利將昭君送進國家戲劇院，一圓她多年來的心願。演出將於3月26日、27日在台北國家戲劇院登場。