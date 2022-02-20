陳亞蘭到大甲鎮瀾宮參拜。（圖：欣湉國際提供）

康乃星（左起）、紀麗如、陳亞蘭、范宏恩、何佩芸、羅文君前往台中宣傳新戲。（欣湉國際提供）

歌仔戲天王小生陳亞蘭為宣傳台視60週年歌仔戲大戲《嘉慶君遊臺灣》，今（20日）冒9度低溫，與主要演員紀麗如、羅文君、何佩芸、范宏恩、康乃星搭車南下台中，赴大甲鎮瀾宮、台中旱溪宮與台中廣三Sogo與粉絲會面，她不畏寒風刺骨天氣與雨彈直擊，就算雙手快要凍僵，也要親自發放春聯給粉絲。她說，ㄧ早7點半出門時，恩師楊麗花就提醒她要穿暖，也暖心地說晚上會燉雞湯等她回家。

雖然天候不佳，但陳亞蘭秉持發揚台灣傳統戲曲精神，有信心地說：「遇水則發。」誓言用熱情融化粉絲的心。不少粉絲也從台北追到台中，組親衛隊護駕。

陳亞蘭為打造最潮歌仔戲，再出新招，將自明（21日）正式推出「五分鐘學歌仔戲」Podcast，一一介紹每一集劇中優美的歌仔戲曲調，這也是八點檔戲劇首次與Podcast結合。

陳亞蘭指出，觀眾除透過螢幕收看歌仔戲外，這次將再讓觀眾聽出耳油，她化身戲曲達人與Podcast 追劇達倫一同錄製「五分鐘學歌仔戲」，由她親自介紹每集曲調的由來。

陳亞蘭說：「推出Podcat，除讓觀眾可以用最容易方式學習歌仔戲外，更可讓家中長輩時時聆聽。」她說：「許多粉絲都私訊提起，家中爺奶、爸媽失智後只記得楊麗花與陳亞蘭。」這也鼓勵了她，ㄧ定要製作歌仔戲的決心。「五分鐘學歌仔戲Podcast將有33集，可讓觀眾不論是收看歌仔戲，或是聆聽歌仔戲都能盡孝道。」台視60周年歌仔戲大戲、陳亞蘭歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》2月24日起每周一至周五晚間8點台視播出。