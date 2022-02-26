台中市府祕書長黃崇典肯定拓凱實業對台中經濟發展貢獻卓著。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

拓凱實業舉辦「中部科學園區后里基地新建工程」動土典禮，台中市政府祕書長黃崇典代表市長盧秀燕到場致賀，除肯定拓凱實業對台中經濟發展貢獻卓著，特別感謝拓凱實業在去年疫情期間熱心公益捐助市府，提升防疫量能，是台中引以為傲的隱形冠軍。

黃崇典表示，台中市在企業及市民合作下，雖疫情嚴峻，經濟表現仍十分亮眼，去年第四季經濟指標成績揭曉，台中不僅再次奪得8項經濟指標全國冠軍，其中兩項更蟬聯7季寶座。

根據經濟部投資台灣三大方案統計，台中目前投資家數241家全台居冠，投資金額累計達2832億元、創造逾2萬1千個就業機會，展現台中產業蓬勃拓產動能。

黃崇典指出，拓凱實業從運動產業跨足認證嚴格的航太產業，維持全球領先地位，擴展國際版圖之餘，選擇根留台中加碼投資建廠，感謝拓凱看好台中加碼投資，拓凱善盡社會責任，在去年疫情最嚴峻的時候慷慨解囊，捐贈450萬購置快篩試劑，實為CSR最佳典範。

經濟部工業局長呂正華參加中科后里一期新廠動土，期許不久的未來拓凱實業持續加碼中科投資布局，二期廠房順利興建，再創事業新高峰。

拓凱實業董事長沈文振強調，拓凱此次將投入約美金1億元於中科后里園區建設新廠，推動工業4.0智慧製造產業升級，擴增碳纖維複材多元應用及再造，並結合環保目標持續發展綠色產品，新廠預計2023年第4季竣工，未來可創造年營業額美金1億元收益，新增超過400個就業機會，特別感謝中央及地方政府對產業的支持，讓企業安心發展，立足台灣放眼國際市場。