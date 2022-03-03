針對高雄停電一事，長科*(6548)表示，高雄廠區已採取應變措施，並以發電機支應緊急用電，產線是否受到影響須待復電後才能了解，由於客戶對導線架需求不減，長科*訂單能見度已看到上半年，未來營運逐季成長態勢可期。

全台上午9時左右無預警大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯，目前台南、高雄地區全區停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，包含：台北市內湖區、信義區、新北市永和、中和、板橋及淡水等均傳有停電情形。

高雄楠梓科技產業園區於9點20分左右發生無預警停電，長科*(6548)高雄廠區已採取應變措施；長科*表示，公司先行疏散產線員工，進行清點，確保人員安全，並以發電機支應緊急用電，須待復電後，產線是否受到影響方能明朗。

長科*自結2021年合併營收為127.92億元，年增32%，營業毛利為34.06億元，年增89%，合併毛利率為26.6%，年增7.9個百分點，營業淨利為22.1億元，年增130%，營業淨利率為17.3%，年增7.4個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為17.14億元，每股盈餘為4.81元，相當於賺進4.81個資本額，創下歷年新高。

長科*預估，第1季合併營收預期介於33.8億元到35.7億元之間，若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間；長科*董事長黃嘉能表示，客戶需求依舊暢旺，單季獲利或許不會比去年第4季差。

目前長科*訂單能見度已看到上半年，未來營運逐季成長態勢可期。