中科是國內最年輕的科學園區，不畏全球疫情衝擊與景氣壓力，2日公布2021年中科全年營業額，從創立園區18年來，首度突破兆元大關。（盧金足攝）

中科是國內最年輕的科學園區，不畏全球疫情衝擊與景氣壓力，2日公布2021年中科全年營業額達1兆352.32億元，從創立園區18年來，首度突破兆元大關，受惠於積體電路、光電、機械等六大產業營業額同步成長，業績逆勢成長，創歷史紀錄。

中科管理局許茂新表示，2021年新冠疫情大流行持續衝擊全球，經濟前景仍倍受考驗，中科不畏疫情，延續2020年佳績，營收成長動能持續強勁，高達1兆352.32億元，較2020年增992.53億元，成長10.6％，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元。

2021年出口額5923.08億元，較2020年增加547.82億元，成長10.19％；就業人數達5萬2888人，較2020年增加1061人，成長2.05％，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高。

就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長7.41％；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED 技術商用化等因素帶動，營業額大幅成長23.33％。

精密機械產業歐美家庭裝修需求增加營業額成長22.60％；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長18.41％。六大產業均同步成長。

中科2021年計引進高科技廠商24家，主要以精密機械9家最多，生物技術5家、光電及積體電路各2家、電腦周邊1家，及其他產業5家，投資額89.84億元，再加計增資案588.14億元及擴廠案1180億元，投資總額達1857.98億元，另也引進233家國內外高科技廠商，計畫投資額逾2兆2900億元。

許茂新指出，展望2022年，全球經濟仍受到新冠肺炎變種病毒威脅，但隨著疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，遠距商機、5G應用、車用電子、高效能運算等新興科技應用需求續增，晶片及面板等相關產業鏈產品訂單需求暢旺，促使園區六大產業營收成長，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望持續挹注中科營業額再創新高。