鋼線廠佳大(2033)2月營收達0.49億元，年減3.19%、月減41.24%；前2月營收1.34億元，年增15.53%。中鋼(2002)漲風歇停，上市鋼鐵開高後走疲翻黑，一路下樓梯式墜落，先前熱門的志聯(2024)、第一銅均跌停，佳大也重跌逾7%。

外資買賣態度不明確，佳大周二仍衝上25.35元之去年8月2日以來七個月高價，志聯衝上32元之去年7月5日以來八個月高價，中午卻空軍突襲，股價翻黑重挫，分別收7.69%報21.6元、跌停報26.50元。現金殖利率達0.9%、4.52%。

佳大去年營業收入8.44億元，營業毛利0.85億元，營業利益0.14億元，稅前淨利0.18億元，本期淨利0.14億元，歸屬於母公司業主淨利0.14億元，基本每股盈餘0.18元，較前年0.25元下滑。公司110年度盈餘分配之現金股利為0.2元，並於6月21日召開股東會，地點位於台南市永康區中正北路317巷16號(公司永康一廠第一會議室)。

佳大開春以來已漲42.57%。公司上周五發重訊，公司有價證券於集中交易市場有異常交易情形，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別了解。1月營業收入0.85億元，年增30.34%，稅後純益0.02億元，年增7.38%，每股盈餘0.02元。

另一鋼線廠志聯去年營業收入15.26億元，營業毛利2.63億元，營業利益1.82億元，稅前淨利1.78億元，本期淨利1.43億元，歸屬於母公司業主淨利1.43億元，基本每股盈餘1.47元，創下26年新高。公司110年度盈餘分配之現金股利1.2元，並於5月26日召開股東會，地點位於公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)。

志聯開春以來已漲50.56%。公司也在上周五公布，有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。志聯1月營業收入1.18億元，年減9.9%成，稅前純益0.11億元，年減4.61%，稅後純益0.08億元，年減4.98%，每股純益0.09元。

焊接鋼筋鋼纜，因基礎建設大量帶動鋼鐵需求，原本市場價格就不斷飆漲、供應本就吃緊，現在加上烏俄戰爭，基本金屬市場擔憂加劇，讓原物料盤價越燒越旺，中小型低階鋼鐵股也發動攻勢，但漲多修正、賣壓出籠。分析師認為，鋼鐵股有多項利多支撐，吸引市場資金轉往避險。大型權值股首當其衝，若一線的龍頭能持續維持輪動的話，二線的鋼鐵股估會再往上走高。